Внедорожник врезался в дерево в Невельском районе

11:24, 21 марта 2023, ПАИ

ДТП с участием внедорожника произошло в Невельском районе. В результате аварии автомобиль вылетел в кювет.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









ДТП произошло на автодороге Невель - Великие Луки, на участке между деревней Сыроквашино и поворотом на Опухлики. Водитель машины «Тойота Ленд Крузер» не учла дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения.

Никто не пострадал.