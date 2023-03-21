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Происшествия

Внедорожник врезался в дерево в Невельском районе

ДТП с участием внедорожника произошло в Невельском районе. В результате аварии автомобиль вылетел в кювет.

  • Внедорожник вылетел с дороги и опрокинулся в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Внедорожник вылетел с дороги и опрокинулся в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Внедорожник вылетел с дороги и опрокинулся в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Внедорожник вылетел с дороги и опрокинулся в Невельском районе
    Фото: ПАИ
  • Внедорожник вылетел с дороги и опрокинулся в Невельском районе
    Фото: ПАИ

ДТП произошло на автодороге Невель - Великие Луки, на участке между деревней Сыроквашино и поворотом на  Опухлики. Водитель машины «Тойота Ленд Крузер» не учла дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения, не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения.  

Никто не пострадал. 

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