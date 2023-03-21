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Общество

Участок улицы Солнечной в Пскове закроют для движения транспорта

Движение транспорта ограничат на улице Солнечной в Пскове с 21 по 24 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.  

В связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения с 21 по 24 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыт для движения транспорта участок проезжей части улицы Солнечной от здания № 5 до улицы Лепешинского. Ночью автомобильная дорога будет открыта.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отмечается в сообщении. 

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