Участок улицы Солнечной в Пскове закроют для движения транспорта

11:34, 21 марта 2023, ПАИ

Движение транспорта ограничат на улице Солнечной в Пскове с 21 по 24 марта, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения с 21 по 24 марта с 8:00 до 17:00 будет закрыт для движения транспорта участок проезжей части улицы Солнечной от здания № 5 до улицы Лепешинского. Ночью автомобильная дорога будет открыта.

«Просим учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отмечается в сообщении.