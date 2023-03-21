Учащиеся великолукского лицея примут участие в проекте «Цифровой ликбез»

12:05, 21 марта 2023, ПАИ

К участию в проекте Минцифры и Минпросвещения России «Цифровой ликбез», направленном на формирование базовых компетенций цифровой грамотности и кибербезопасности у школьников, присоединилась Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Открытый урок на тему «Безопасное поведение в сети Интернет» пройдет во вторник, 21 марта, для учащихся 8 «Б» класса Великолукского инженерно-экономического лицея.

В рамках мероприятия ребятам представят к просмотру несколько просветительских видеороликов с ресурса проекта по темам финансовой безопасности, мобильных угроз и цифровой приватности. Школьники узнают, как правильно пользоваться смартфоном, чтобы не столкнуться с вредоносным программным обеспечением, какие правила кибербезопасности соблюдать, чтобы не попасться на удочку мошенников, какую информацию лучше не размещать в профиле соцсетей, чтобы не привлечь внимание злоумышленников.

По итогу детям зададут контрольные вопросы, а все непонятные моменты подробно разберут с помощью модератора мероприятия.

Отмечается, что видеоролики проекта также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.