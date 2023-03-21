Студенты и педагоги ПсковГУ знакомят детей с дизайном в Артеке

12:34, 21 марта 2023, ПАИ

Студенты направления «Конструирование изделий легкой промышленности» Анастасия Коробкова, Ксения Митрофанова и Владлена Смирнова помогают в организации профильной смены «Русский стиль в современной моде» в международном детском центре «Артек» в Ялте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Также в центре с детьми работают и преподаватели кафедры дизайна ПсковГУ Наталья Елисеева и Ольга Поспелова. Сотрудники университета знакомят ребят с основами композиции и колористикой костюма, учат подбирать цветовые сочетания и материалы.

Школьники приступили к работе над эскизами своих собственных костюмов, которые разрабатывают в рамках программы и представят на итоговом дефиле.