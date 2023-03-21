Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 100 заявок подано на конкурс юных исполнителей в Пскове

IX Международный конкурс юных исполнителей, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, откроется 24 марта. Он пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В течение двух дней — 25 и 26 марта — учащиеся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии будут состязаться в четырех номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал.

Конкурсные прослушивания пройдут в двух концертных залах музыкального отделения колледжа и в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. В жюри конкурса — профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки имени Гнесиных, Белорусской академии музыки. Председателем жюри в номинации «Оркестровые инструменты» стал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Для участия в конкурсе принято более 100 заявок, в том числе от представителей Тверской, Ленинградской, Калининградской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Псковский театр представит спектакль «Морфий» на фестивале «Золотая маска»
21 марта 2023

О съёмках сериала «Княгиня Ольга» рассказала Валерия Гай Германика
21 марта 2023

Открытие центра «Народная сеть» состоится 25 марта в Пскове
21 марта 2023

Реставраторы зафиксировали разрушение кладки Петровской башни
20 марта 2023

ФОТОФАКТ В Финском парке появилось новое изображение
20 марта 2023

Первый канал покажет секреты съёмок фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

20 марта 2023

Заканчивается приём заявок на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»
20 марта 2023

Выставка-продажа картин в поддержку участников СВО откроется в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...