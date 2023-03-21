Более 100 заявок подано на конкурс юных исполнителей в Пскове

13:51, 21 марта 2023, ПАИ

IX Международный конкурс юных исполнителей, посвященный М. П. Мусоргскому и Н. А. Римскому-Корсакову, откроется 24 марта. Он пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

В течение двух дней — 25 и 26 марта — учащиеся детских школ искусств и музыкальных колледжей из России и Белоруссии будут состязаться в четырех номинациях: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, духовые инструменты и академический вокал.

Конкурсные прослушивания пройдут в двух концертных залах музыкального отделения колледжа и в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова. В жюри конкурса — профессора и доценты Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, Российской академии музыки имени Гнесиных, Белорусской академии музыки. Председателем жюри в номинации «Оркестровые инструменты» стал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ Алексей Васильев.

Для участия в конкурсе принято более 100 заявок, в том числе от представителей Тверской, Ленинградской, Калининградской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Минска.