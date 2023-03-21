36 классов закрыты на карантин по ОРВИ в школах Псковской области

13:33, 21 марта 2023, ПАИ

В Псковской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выросла на 8,7 % и составила 94,87 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 5819 случаев, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области закрыто 36 классов в 18 образовательных организациях, три группы в двух дошкольных организациях.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 26,1%. Недельный эпидемический порог не превышен во всех возрастных группах. Среди заболевших дети до 14 лет составили 50,8 % (2958 случаев).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в Пскове (145,2 на 10 тыс. населения), Красногородском (108,4), Струго-Красненском (105,6), Островском (96,4) районах.

В Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей выросла на 8,4 % и составила 145,21 на 10 тыс. населения. Зарегистрировано 3036 случаев, что выше недельного порогового уровня на 62,5 %. Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано у детей до 2 лет – на 5,7 %, 7-14 лет – на 14,9 %, у взрослых на 164,4 %.

По результатам лабораторных исследований среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 29,4 %, из них вирусы гриппа В обнаружены в 89,3 % случаев.

Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены вирусы парагриппа – 10,2 %, аденовирусы – 7,7 %, риновирусы – 5,1 %, бокавирусы – 2,6 %, сезонные коронавирусы – 2,6 %.

Количество лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, снизилось на 6,3 % и составило 0,8 % от количества заболевших.