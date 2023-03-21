На уборку дорог в Пскове вышли первые уличные пылесосы

14:47, 21 марта 2023, ПАИ

Первые уличные пылесосы приступили к уборке Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.



«Вчера мы приступили к уборке города, и первые пылесосы выехали в город, но пока полноценной уборке мешает дождь», - рассказал гость студии.

В продолжение темы он заметил, что этой зимой для посыпки улиц использовали больше песка, чем соли. «Чем быстрее начнём, тем быстрее справимся. Улицы надо убирать, чтобы не было песчаных бурь», - пояснил глава города.

«Это стандартная работа, которую мы проводим каждую весну. Впереди заморозки, так что будем ждать хорошую погоду, причем уличные пылесосы также работают только при положительной температуре, выше пяти градусов», - добавил Борис Елкин.