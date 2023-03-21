Росгвардейцы провели 45 проверок сохранности оружия у псковичей

15:56, 21 марта 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии провели 45 проверок сохранности гражданского оружия у жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С 13 по 19 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы выявили 12 административных правонарушений и изъяли четыре единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.