Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Порядок замены вывесок напомнили псковским бизнесменам

Смягчился ли дизайн-код города и требования к размещению вывесок, объяснил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Нельзя сказать, что дизайн-код смягчился, у него просто появилась дополнительная функция. Если у бизнесмена есть вывеска, которая соответствует дизайн-коду, то он должен ее согласовать. При несогласовании вывеску придется демонтировать», - сказал гость студии.

По его словам, представителям бизнеса уже направили уведомления. «Некоторые уже заранее поменяли вывески, за это им большое спасибо», - поблагодарил глава города и добавил, что также работа предстоит с крупными торговыми центрами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Замедление роста цен на молоко и печенье отмечено в Псковской области
21 марта 2023

Псковичи прошли обучение по программе инвестразвития
20 марта 2023

Как оплатить маткапиталом обучение ребёнка, поделилась Елена Бибикова
20 марта 2023

Россельхозбанк исследовал тренды мирового агротеха
17 марта 2023

В среднем более 19 тысяч рублей в год тратят псковичи на оплату услуг ЖКХ
17 марта 2023

Почти 6 млн рублей получили псковские работодатели за трудоустройство безработных
17 марта 2023

Первый урожай огурцов собрала псковская агрофирма «Победа»
16 марта 2023

Снизить налоги за несовершеннолетних работников предложил Минтруд


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...