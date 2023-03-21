Порядок замены вывесок напомнили псковским бизнесменам

15:01, 21 марта 2023, ПАИ

Смягчился ли дизайн-код города и требования к размещению вывесок, объяснил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Нельзя сказать, что дизайн-код смягчился, у него просто появилась дополнительная функция. Если у бизнесмена есть вывеска, которая соответствует дизайн-коду, то он должен ее согласовать. При несогласовании вывеску придется демонтировать», - сказал гость студии.

По его словам, представителям бизнеса уже направили уведомления. «Некоторые уже заранее поменяли вывески, за это им большое спасибо», - поблагодарил глава города и добавил, что также работа предстоит с крупными торговыми центрами.