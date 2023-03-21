Смотровая площадка с видом на Мирожский монастырь появится в Пскове

16:07, 21 марта 2023, ПАИ

Смотровая площадка на улице Воеводы Шуйского с видом на Мирожский монастырь появится в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Также в планах изменение навигационных табличек для туристов и обновление улицы Пушкина в рамках проекта «Сердце Пскова». «Будем заниматься развитием улицы Пушкина в Пскове, у нас есть большие планы. Будем убирать ярмарочные домики и ставить с другим дизайном. Кроме того, будем привлекать дополнительные ярмарки», - рассказал гость студии.

«Где-то делаем документацию, а где-то уже эскизы. Но важно отметить, что многие работы зависят от погодных условий», - отметил Борис Елкин.