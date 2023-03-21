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Культура

Мастер-класс по изготовлению музейных сувениров проведут в Пскове

Мастер-класс по изготовлению музейного сувенира на творческих мастерских в рамках интенсива «Мы вам покажем…» состоится в Псковском музее-заповеднике 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. 

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе занятия участники побывают в Палатах у Сокольей башни, которые находятся в Комсомольском переулке, 7, и исследуют их как изнутри, так и снаружи. Ведущие расскажут, как и почему гусар и бедная вдова палаты делили, причем здесь ксёндз и плебания, а также поведают о реставраторах, кузнецах и выставке «Всеволодов свет». Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению музейного сувенира. 

В пресс-службе напомнили, что музей в рамках специального абонемента предлагает знакомство с новыми объектами Музейного квартала, исторического центра города и Запсковья, недавно открытыми для посетителей после завершения реставрационных работ. Участники интенсива смогут узнать, как организована работа по сохранению культурного наследия и созданию музея.

Более подробно об интенсиве можно прочитать на сайте.

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