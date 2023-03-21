Мастер-класс по изготовлению музейных сувениров проведут в Пскове

16:30, 21 марта 2023, ПАИ

Мастер-класс по изготовлению музейного сувенира на творческих мастерских в рамках интенсива «Мы вам покажем…» состоится в Псковском музее-заповеднике 25 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В ходе занятия участники побывают в Палатах у Сокольей башни, которые находятся в Комсомольском переулке, 7, и исследуют их как изнутри, так и снаружи. Ведущие расскажут, как и почему гусар и бедная вдова палаты делили, причем здесь ксёндз и плебания, а также поведают о реставраторах, кузнецах и выставке «Всеволодов свет». Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.

В пресс-службе напомнили, что музей в рамках специального абонемента предлагает знакомство с новыми объектами Музейного квартала, исторического центра города и Запсковья, недавно открытыми для посетителей после завершения реставрационных работ. Участники интенсива смогут узнать, как организована работа по сохранению культурного наследия и созданию музея.

Более подробно об интенсиве можно прочитать на сайте.