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Общество

Вадим Нэдик: В Псковской области в реестре ОКН более 10 зданий с сомнительной историей

В Псковской области в реестре объектов культурного наследия более 10 зданий с сомнительной историей включения в данный реестр, сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Кое-где во время внесения зданий в реестр объектов культурного наследия в конце 1990-х перестарались и внесли даже то, чего на тот момент физически не существовало. Так вот, на круглом столе [речь о встрече в Совете Федерации на тему «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия». — ПАИ] предлагалось наделить органы охраны на уровне субъектов правом приводить этот реестр в порядок. При физической утрате объекта предложено упростить процедуру его исключения из реестра. В Псковской области таких объектов с сомнительной историко-культурной ценностью более 10 среди имеющихся 4 тысяч», — уточнил Вадим Нэдик.

Председатель комитета пояснил, что встреча в Совфеде посвящалась внесению изменений в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия». «Вопросы, которые мы рассмотрели, накопились за долгие годы. Темы больные и актуальные. И особенно близкий нам вопрос — именно процедура снятия с охраны объектов, которые утратили свою ценность или были приняты под охрану ошибочно», — добавил Вадим Нэдик.

Кроме того, на прошедшем круглом столе специалисты-археологи предложили вернуться к практике археологической разведки вместо государственной историко-культурной экспертизы накануне строительства каких-либо промышленных предприятий на не обследованном ранее участке. «Это к тому же позволит сократить сроки подобного исследования. Со стороны руководства нашего археологического центра Псковской области я также увидел поддержку этой инициативы», — отметил Вадим Нэдик.

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