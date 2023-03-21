В Псковской епархии опровергли сообщение о кровоточащей иконе

17:24, 21 марта 2023, ПАИ

Сообщение о кровоточащей иконе Святителя Николая Чудотворца, которая якобы находится в Успенском храме Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и начала кровоточить, прокомментировали в Псковской епархии в беседе с корреспондентом ПАИ.

«21.03.2023 год. Псково-Печерский монастырь. В Успенском храме икона Святителя Николая Чудотворца стала кровоточить», - написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» женщина.

В Псковской епархии опровергли этот факт и заверили, что за последние несколько лет таких случаев не наблюдалось. Также там сообщили, что на фотографиях, которые выкладывают в социальных сетях, изображена греческая икона, которая не принадлежит монастырю.