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Общество

Около 22 тысяч саженцев роз не пропустили через границу в Псковской области

Около 22 тысяч саженцев сербских роз не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор выявил нарушение при ввозе на территорию РФ 21,8 тысячи саженцев роз, которые перевозились из Сербии в Москву.

В ходе фитосанитарного контроля было установлено, что на маркировочных этикетках растительной продукции отсутствовала информация о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз саженцев роз на территорию Российской Федерации запрещен.

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