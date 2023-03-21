Около 22 тысяч саженцев роз не пропустили через границу в Псковской области

17:34, 21 марта 2023, ПАИ

Около 22 тысяч саженцев сербских роз не пропустили через границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области государственный инспектор выявил нарушение при ввозе на территорию РФ 21,8 тысячи саженцев роз, которые перевозились из Сербии в Москву.

В ходе фитосанитарного контроля было установлено, что на маркировочных этикетках растительной продукции отсутствовала информация о месте и (или) участке производства, стране-экспортере и стране происхождения. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз саженцев роз на территорию Российской Федерации запрещен.