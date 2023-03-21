Обустроить более 300 км противопожарных полос собираются в Псковской области

17:53, 21 марта 2023, ПАИ

Обустроить более 300 километров и обслужить свыше пяти тысяч километров противопожарных минерализованных полос планируется в Псковской области в этом году. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников во время рабочей встречи с главой МЧС России Александром Куренковым в Москве. Стороны обсудили вопросы готовности территориальной подсистемы РСЧС к предстоящим паводко- и пожароопасному периодам, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Александр Куренков обратил внимание на организацию эффективного мониторинга паводковой обстановки и ледовой разведки. Несмотря на то что прогноз не предполагает резкого изменения ситуации, на территории области расположено 31 гидротехническое сооружение.

«Необходимо своевременно проводить проверки их состояния. А также обеспечить превентивные мероприятия — берегоукрепление, расчистку русел рек и дноуглубление. Согласованность и эффективность межведомственного взаимодействия позволит избежать возможных подтоплений, сохранить имущество граждан», — подчеркнул министр.

Глава региона доложил, что подготовительная работа проведена, все необходимые финансовые и материальные запасы сформированы. Вскрытие рек и озер ожидается до середины апреля. Максимальные уровни воды прогнозируются в пределах нормы. Общая группировка сил и средств, включая МЧС России, составляет более 2,5 тысяч человек, более тысячи единиц техники, 54 плавсредства и три воздушных судна.

Подводя итоги пожароопасного периода прошлого года, Михаил Ведерников отметил, что по сравнению с 2021 годом количество лесных пожаров сократилось на 44 %, а площадь пожаров — на 39 %. На 11 % снизилось количество палов травы. Подавляющее большинство возгораний потушено в первые сутки после выявления. «Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшать показатели по этим направлениям», — отметил губернатор Псковской области.

В этом году в рамках подготовки к пожароопасному сезону предполагается устроить более 300 километров и обслужить свыше пяти тысяч километров противопожарных минерализованных полос. Продолжится работа по реконструкции и созданию грунтовых дорог для патрулирования лесов. С населением ведется разъяснительная работа о недопустимости палов травы и неосторожного обращения с огнем в лесах. Состав сил и средств РСЧС в готовности к ликвидации природных пожаров — более четырёх тысяч человек и около 580 единиц техники, уточнил Михаил Ведерников.

«Необходимо продолжать профилактическую работу с населением, доводить информацию про установленные запреты и ограничения, акцентировать на изменениях в Правила противопожарного режима. Многие их восприняли как послабления, но основные векторы остаются прежними. Степень ответственности за допущенные нарушения высока как для юридических лиц, так и для граждан», — сказал Александр Куренков.

В продолжение разговора губернатор доложил о модернизации материально-технической базы пожарной охраны региона. В области насчитывается более 8,3 тысячи населенных пунктов, и одна из главных сложностей — их удаленность. Стороны рассмотрели вопросы строительства нового поста пожарной охраны, а также оснащенности подразделений.

Кроме того, правительство Псковской области вместе с главным региональным управлением МЧС России ведет работу по созданию первых кадетских классов по профилю ведомства в новой гимназии столицы региона. Михаил Ведерников, пользуясь случаем, пригласил главу МЧС России на открытие кадетских классов.