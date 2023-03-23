Джентльмен у дачи

13:45, 23 марта 2023, ПАИ

Дачный сезон не за горами, впереди много волнительных моментов: взойдет не взойдет, примется не примется, вредитель съест или успеет отобедать на участке соседа. Но одним поводом для беспокойства у владельцев «фазенд» в Плюсском и Дновском районах Псковской области станет меньше: дачного воришку, промышлявшего здесь с сентября 2021-го по апрель 2022-го, упрятали за решётку. Струго-Красненский районный суд признал виновным гражданина Беларуси в совершении одиннадцати тяжких умышленных преступлений, а проще говоря — краж личного имущества с дачных участков. Обвиняемый получил четыре года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Преступный аll inclusive

Действовал вор по накатанной схеме: в осенне-зимний период, когда дачи по несколько месяцев стоят пустующими, присматривал самые тихие улочки и ночью, вскрыв монтировкой входные двери, собирал «урожай». Всё «нажитое непосильным трудом» он сбывал на рынках Санкт-Петребурга и Луги якобы незнакомым ему перекупщикам.

Свой «дачный сезон» злоумышленник начал в винтажном стиле: в деревне Заполье Плюсского района прихватил угольный самовар. Но олдскульные традиции, видимо, оказались ему чуждыми, и уже в следующей точке, в деревне Малые Льзи, вор решил воспользоваться системой all inclusive. Первым делом опустошил оставленную хозяевами бутылку вермута вприкуску с консервированными ананасами. Ну а дальше прибрал к рукам электрическую машинку для стрижки волос, советский военный бинокль и две портативные радиостанции. По соседству ему приглянулись бензопила и перфораторы.

Так и кочевал дачный воришка в поисках новой наживы из одной деревни в другую. Вкрай осмелев, он посягнул на святое в прямом смысле слова. В Староверском Луге его добычей стала икона Богоматери «Знамение». Дальше – больше. Его аппетиты разрастались, и вскоре в закромах преступника таких предметов, представляющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, оказалось множество. В деревнях Дновского и Плюсского районов ему приглянулись иконы «Иисус Христос», «Богоматерь с Младенцем на руках», «Николай Чудотворец» и напрестольный крест «Распятие с предстоящими».

И кажется, понятно, отчего он такой вредный был. Просто у него не было... велосипеда! И, подкорректировав под свои реалии знаменитую фразу из мультфильма «Трое из Простоквашино», вор присвоил сразу парочку оставленных на даче двухколёсных транспортных средств.

Но однажды удача покинула грабителя, и он всё-таки попался в руки полиции. Вычислить приусадебного вредителя стражам порядка помогли камеры слежения, установленные около автобусной остановки в одном из сёл, где промышлял домушник. А поскольку его маршрут зачастую был однотипным, то полицейские его взяли под особый контроль. Оказалось, что до места преступления похититель дачных раритетов добирался на автобусе, а в обратный путь, набив рюкзак чужим добром, отправлялся на такси. И однажды воришка допустил решающую оплошность — выкинул у остановки чек об оплате счёта мобильного телефона. Вот так специалисты установили местонахождение грабителя и тут же явились прямо к нему домой. Долго отпираться «дачник» не стал и отправился в участок давать показания. Позднее, уже в ходе судебного заседания, подсудимый полностью признал свою вину.

Элементарная защита

Немало поколений дачников задумывались над тем, как всё-таки отпугнуть воров от своих дач. Интернет сегодня пестрит всевозможными лайфхаками, рекомендующими установить на участке на зиму корабельные ревуны, оставлять в доме включённым свет или даже повесить рядом с домом муляж висельника. Однако опытные полицейские советуют владельцам загородных участков выполнять самые простые правила. Во-первых, следует провести тщательную ревизию и вывезти с дачи всё самое ценное в гараж. Во-вторых, дачный участок обязательно нужно огородить забором, и чем выше он будет — тем лучше. Входные двери для садового дома следует выбирать исключительно металлические, а окна надо оснастить решётками или надёжными ставнями.

Ещё специалисты рекомендуют перед отъездом в город обязательно обеспечить ночное освещение придомовой территории фонарями с солнечными батареями, а также установить систему наблюдения. К примеру, на даче можно повесить несколько видеокамер и установить на смартфон особое ПО. Это позволит наблюдать за тем, что происходит в доме и во дворе, без необходимости посещения загородного участка. А для надёжности можно повесить на заборе рядом с калиткой табличку с надписью «Объект охраняется вневедомственной охраной».

Анна Чаплыгина