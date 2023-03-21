Акция «Окопные свечи» прошла в Великолукском районе
Активисты юнармейского отряда имени Сергея Панкратьева Ивановской школы приняли участие в акции «Окопные свечи». Об этом сообщает газета Великолукского района «Наш путь».
Ребята изучили процесс изготовления свечей, подготовили картон и жестяные баночки. А воск юнармейцам передал отец Антоний (Татаринцев), настоятель храма Всецарицы и Введения во храм Пресвятой Богородицы, причём целых 11 кг.
Работа по изготовлению свечей в буквальном смысле кипела. Также ребятам помогли взрослые: Валерий Лебедев, Галина Андреева, сотрудники школы.
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