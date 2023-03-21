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Общество

Арбитражный суд Псковской области снял ряд ограничений с предприятия «Евро-Керамика Печоры»

В ходе судебного заседания во вторник, 21 марта, Арбитражный суд Псковской области удовлетворил ходатайство администрации Печорского района, выступающей в качестве третьего лица по делу предприятия "Евро-Керамика Печоры". Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Так, суд принял решение о частичном снятии обеспечительных мер с ряда банковских счетов предприятия для осуществления возможности расчётов за газо-, тепло- и водоснабжение, а также для обеспечения текущей деятельности предприятия.

Ранее ситуация на градообразующем предприятии Печор была рассмотрена на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики. Совещание провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона сделал особый акцент на необходимости сохранения работоспособности предприятия, на котором трудится более 700 человек.

Участники совещания, обсудив сложившуюся ситуацию, предложили ряд механизмов для её стабилизации, в том числе вступление администрации Печорского района в арбитражное дело в качестве третьей стороны и заявление ходатайства о снятии обеспечительных мер. Все принимаемые решения были направлены не только на поддержание деятельности градообразующего предприятия, но и на предотвращение рисков, связанных с тепло- и водоснабжением жилых домов города Печоры, объединённых общей коммунальной инфраструктурой с предприятием.

Напомним, в компании «Евро-Керамика Печоры» сложилась сложная экономическая ситуация в связи с применением в её отношении обеспечительных мер налоговой задолженности другого предприятия — ООО «Евро-Керамика». Арбитражный суд Псковской области по иску налоговой инспекции Москвы наложил на счета и имущество ООО «Евро-Керамика Печоры» обеспечительные меры.

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