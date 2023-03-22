Школьники из Красногородска присоединились к сбору макулатуры

22:12, 21 марта 2023, ПАИ

Красногородская средняя школа присоединилась к акции сбора макулатуры, сообщает газета «Заря».

С 1 по 20 марта в средней школе проходила акция сбора макулатуры под девизом «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Основная задача акции — стремление к сохранению окружающей среды и ресурсосбережению, бережному отношению к природе.

В акции приняли участие не только ученики школы, но и их родители, педагоги.

«Собирали журналы, картонные коробки, бумагу, книги, не представляющие литературной ценности, и др. Общими усилиями собрано 3 954,032 кг макулатуры», — рассказали педагоги школы.