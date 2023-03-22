Русскоязычные субтитры предложили запретить в Латвии
В Латвии предложили запретить русскоязычные субтитры к фильмам, сообщает корреспондент «Российской газеты».
Соответствующие поправки разработали депутаты парламента страны от правящей партии «Национальное объединение».
«Параллельные титры на латышском и русском языках появились во время оккупации для удобства переселенцев из СССР», — заявили инициаторы.
Они добавили, что считают подобную практику ложно создающей представление о Латвии как о части русского мира. Вместо этого предлагается сопровождать фильмы титрами на языках Евросоюза.
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