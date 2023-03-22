Жители Псковской области стали реже брать ипотеку

10:42, 22 марта 2023, ПАИ

Снижение активности отмечается в сфере ипотечного кредитования в Псковской области по итогам прошедших 12 месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка РФ по Псковской области.

Так, в январе 2023 года жителям Псковской области было выдано более 200 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 713 миллионов рублей. Это на 22,8% меньше по количеству и на 14,5% по сумме, чем в январе прошлого года.

При этом в регионе наблюдается высокая платежная дисциплина ипотечных заемщиков – доля просроченных ипотечных кредитов в регионе меньше, чем в среднем по России и в СЗФО.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в России упал на треть.