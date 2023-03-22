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Экономика

Эксперты назвали сумму задолженности псковичей по кредитам

Качество кредитного портфеля в Псковской области в сегменте розничного кредитования за последние 12 месяцев существенно не изменилось. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Центрального банка РФ по Псковской области.

Так, на 1 февраля 2023 года задолженность по кредитам, выданным жителям региона, составила 81,8 млрд рублей (на 1 февраля 2022 года - 77,5 млрд рублей), в том числе по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) 36 млрд рублей (на 1 февраля 2022 года 32,4 млрд рублей).

Изменился процент просроченной задолженности. Ранее в общем портфеле розничных кредитов она составляла 4,7%, по ИЖК – 0,3%. Годом ранее эти показатели составляли 4,3% и 0,4% соответственно. Также в регионе отмечается снижение активности в сфере ипотечного кредитования.

Для снижения рисков роста закредитованности граждан с высокой долговой нагрузкой, с начала этого года установлены значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам. Это означает, что объем выданных банками и МФО таких кредитов и займов в I и II кварталах 2023 года не должен превышать определенного показателя. Более подробно ознакомиться со значениями макропруденциальных лимитов можно в пресс-релизе на сайте Банка России.

Рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может нести дополнительные макроэкономические риски. Проблемы физических лиц с обслуживанием кредитов и займов могут приводить к сокращению спроса в экономике, а потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их возможности по кредитованию экономики.

Введение таких мер призвано сделать структуру кредитования более здоровой, что приведёт к более равномерному распределению риска по системе, но при этом не создаст дополнительных требований к капиталу финансовых организаций при условии соблюдения лимитов, отмечается в релизе.

В целом по стране предварительные данные за январь указывают на то, что некоторым банкам и микрофинансовым организациям придется ужесточить стандарты кредитования для соблюдения лимитов по итогам I квартала 2023 года. С учетом этого ожидается, что объем предоставленных необеспеченных потребительских кредитов в феврале — марте может быть на 5–10% меньше того, что было бы предоставлено при отсутствии макропруденциальных лимитов. Это говорит о достаточной эффективности действующих лимитов для ограничения роста кредитования за счет заемщиков с уже высокой долговой нагрузкой.

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