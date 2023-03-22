Граждан Киргизии и Таджикистана незаконно прописали псковичи

11:00, 22 марта 2023, ПАИ

Жители Порхова, а также Красногородского и Новоржевского районов подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в январе в Красногородском районе безработная местная жительница осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Киргизии.

В Новоржевском районе в феврале безработный местный житель незаконно прописал гражданина Республики Таджикистан. А в Порхове неработающая горожанка фиктивно зарегистрировала гражданина Белоруссии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.