Любителя спиртного задержала Росгвардия в Пскове
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
21 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича 1975 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту хищения проводится проверка.
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