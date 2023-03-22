Любителя спиртного задержала Росгвардия в Пскове

10:46, 22 марта 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

21 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича 1975 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По факту хищения проводится проверка.