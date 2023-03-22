На одну вакансию в Псковской области претендуют 5-6 соискателей

12:04, 22 марта 2023, ПАИ

На одну вакансию в Псковской области претендуют 5-6 соискателей. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 22 марта рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

При этом, по ее словам, в сферах недвижимости, науки, транспорта соискателей намного меньше: 2-3 человека на вакансию. «У работодателей в России фиксируется снижение гендерных стереотипов, то есть женщин стали приглашать на собеседования и работу даже чаще, чем мужчин», — добавила Мария Бузунова.

Также она обозначила тенденцию, согласно которой и в России, и в Псковской области увеличивается количество вакансий на удаленке. «Отклики на эти вакансии тоже стабильно растут», — заметила она.

Чаще всего ищут работу жители Пскова и Великих Лук: здесь соискатели активнее работодателей. На третьем месте с большим отрывом — Остров. Здесь, наоборот, работодатели активнее, и такая тенденция и в других районных центрах региона, добавила руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу.