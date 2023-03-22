Псковские студенты активнее остальных в СЗФО ищут работу - эксперт

12:28, 22 марта 2023, ПАИ

Каждое третье резюме из Псковской области в марте разместили студенты. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 22 марта рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

По её словам, студенты в основном ищут подработку, так как большинство учится очно. Также она отметила, что студенты из Псковской области по активности в размещении резюме обгоняют даже студентов из Санкт-Петербурга. Более того, в этом отношении они занимают первое место в СЗФО.

И. о. председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Алёна Трунова пояснила, что студенты не всегда ищут работу сразу после вручения диплома, а зачастую занимаются этим заранее.