Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают поучаствовать в опросе о том, как помочь ребенку выбрать профессию

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также тех, кто желает принять на воспитание в свои семьи детей, пройти опрос «Как помочь ребенку выбрать профессию?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«После заполнения опроса на электронную почту вы получите индивидуальные рекомендации по тому, как помочь именно вашему ребенку в выборе профессионального пути. Рекомендации составит кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, психолог Елена Митицина», - рассказали в пресс-службе.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
22 марта 2023

Порядка 10 контейнеров в день ремонтирует псковский «Экопром»
22 марта 2023

Псковичей призвали привить питомцев от бешенства перед дачным сезоном
22 марта 2023

Работу по созданию ТОС в Пскове обсудят на «Серебряном дожде»
22 марта 2023

Зарплаты на псковском рынке труда обсуждают в медиацентре ПАИ

22 марта 2023

Образование ледяных заторов прогнозируется при вскрытии реки Великой

22 марта 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 марта 2023

Темпы продаж полисов каско подскочили в три раза

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...