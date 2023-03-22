Псковичей приглашают поучаствовать в опросе о том, как помочь ребенку выбрать профессию

12:16, 22 марта 2023, ПАИ

Служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ приглашает родителей, законных представителей детей, а также тех, кто желает принять на воспитание в свои семьи детей, пройти опрос «Как помочь ребенку выбрать профессию?». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«После заполнения опроса на электронную почту вы получите индивидуальные рекомендации по тому, как помочь именно вашему ребенку в выборе профессионального пути. Рекомендации составит кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, психолог Елена Митицина», - рассказали в пресс-службе.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование», Федерального проекта «Современная школа».