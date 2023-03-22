«Вернемся с победой»: пскович обратился к землякам из зоны СВО

14:16, 22 марта 2023, ПАИ

Мобилизованный военнослужащий с позывным «Беркут», уроженец Псковской области, передал видеопривет своим землякам из зоны СВО. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны РФ.

Молодой человек проходил службу по призыву в Екатеринбурге.

Сегодня в составе бригады пскович выполняет боевые задачи в Луганской и Донецкой народных республиках. «Всё чётко, всё замечательно! Обеспечение производится в полном объеме, – рассказал военнослужащий. – Питание, боеприпасы – всё у нас есть!»

«Беркут» передал привет землякам: «Скобари, держитесь! Мы с вами тоже! Вернемся с победой!»