Великолучанин лишился свободы за кражу мобильного телефона из магазина

15:52, 22 марта 2023, ПАИ

На 1 год и 3 месяца лишился свободы житель Великолукского района за кражу бутылки виски и мобильного телефона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый в марте 2022 года, находясь в торговом зале магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках, похитил со стеллажа бутылку виски стоимостью более 3 500 рублей.

Также в августе 2022 года в одном из торговых центров города мужчина украл из закрытой витрины, через щель между стеклянными дверцами, мобильный телефон стоимостью более 13 000 рублей.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд установил рецидив преступлений. Мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В счет возмещения ущерба с подсудимого в пользу потерпевшей организации взыскана стоимость похищенного имущества.