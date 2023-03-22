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Происшествия

На жителя Великих Лук завели сразу три уголовных дела

Сразу три уголовных дела возбудили в отношении великолучанина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в магазине бытовой техники в торговом центре на улице Некрасова в Великих Луках он украл шуруповерт, а вечером в доме на проспекте Октябрьском мужчина похитил мобильный телефон у знакомой девушки и скрылся. Кроме того, на проспекте Ленина в автомобиле такси пассажир под угрозой ножа похитил у водителя телефон и банковскую карту.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнего великолучанина, который ранее был неоднократно судим, в том числе за кражи и грабеж. Молодой человек дал признательные показания.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Мошенничество» и «Разбой» Уголовного кодекса РФ. Санкция последней статьи предусматривает наказание в видения лишения свободы на срок до десяти лет.

У подозреваемого при обыске изъяли нож, а также часть похищенного. В настоящее время в отношении великолучанина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.

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