Жителя Подмосковья госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

19:17, 22 марта 2023, ПАИ

В Подмосковье госпитализирован гражданин с подозрением на сибирскую язву, проводится эпидемическое расследование, сообщает "Интерфакс" с ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия. Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование», — сообщили в пресс-службе управления ведомства.

Уточняется, что пациент госпитализирован в одно из лечебных учреждений Московской области. Кроме того, организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция. Ситуация находится под контролем специалистов.

Напомним, что ранее в Чувашии двух человек госпитализировали с сибирской язвой.