Двух человек госпитализировали с сибирской язвой в России

15:36, 15 марта 2023, ПАИ

В Чувашии двух человек госпитализировали с сибирской язвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Степанова.

«По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «сибирская язва». Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный», - сказал министр.

Степанов уточнил, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам собеседника агентства, контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение.

Глава республики Олег Николаев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что лица, контактировавшие с пациентами, здоровы. «Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение», - написал он.

Николаев уточнил, что случаи заражения сибирской язвой двух жителей выявлены в Цивильском муниципальном округе. «Важно, что жизни граждан ничего не угрожает», - подчеркнул глава республики.

По его словам, власти республики вместе с Управлением Роспотребнадзора по Чувашии, Госветслужбой региона, МВД по Чувашии проводят необходимые процедуры. «Выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции», - добавил он.

По информации СМИ, примерно 500-600 кг зараженного мяса успели продать и вывезти за пределы региона. Предположительно, мясо могло попасть на территорию Республики Татарстан.