Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Псковской области

19:42, 22 марта 2023, ПАИ

22 марта прошло 39-е заседание избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».

В рамках повестки члены комиссии рассмотрели шесть вопросов.

Утверждены результаты учёта объёма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, на региональном государственном радиоканале в феврале 2023 года.

Досрочно прекращены полномочия члена избирательной комиссии области с правом совещательного голоса Александра Королёва.

Два вопроса касались подготовки к декаде молодого избирателя на территории Псковской области. С 1 по 30 апреля в регионе пройдёт цикл мероприятий, направленных на формирование у молодых людей гражданской ответственности и повышение уровня их правовой и электоральной культуры.

Приняты постановления о поощрении организаторов выборов и участников избирательного процесса, оказывающих содействие в проведении досрочных выборов главы Пушкиногорского района.