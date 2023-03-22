Состоялось 39-е заседание избирательной комиссии Псковской области
22 марта прошло 39-е заседание избирательной комиссии Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».
В рамках повестки члены комиссии рассмотрели шесть вопросов.
Утверждены результаты учёта объёма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов, на региональном государственном радиоканале в феврале 2023 года.
Досрочно прекращены полномочия члена избирательной комиссии области с правом совещательного голоса Александра Королёва.
Два вопроса касались подготовки к декаде молодого избирателя на территории Псковской области. С 1 по 30 апреля в регионе пройдёт цикл мероприятий, направленных на формирование у молодых людей гражданской ответственности и повышение уровня их правовой и электоральной культуры.
Приняты постановления о поощрении организаторов выборов и участников избирательного процесса, оказывающих содействие в проведении досрочных выборов главы Пушкиногорского района.
90 исполнителей со всей области впервые репетировали в Пскове