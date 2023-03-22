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Общество

Цикл статьей о воде выпустит Псковская облветлаборатория

В течение 2022 года в ГБУ «Псковская облветлаборатория» поступило на исследование 106 проб питьевой воды, проведено 674 исследования. Получено 82 положительных результата, что составляет 12,2 %.

Протокол испытаний, которые проводятся облветлабораторией, не всегда понятен обычному человеку. Для этого предлагается цикл статей, в каждой из которых будет рассказываться об одном из показателей качества воды.

В статье будет кратко объяснено, что именно понимают под тем или иным показателем, какими причинами может вызываться повышение или понижение его значений выше или ниже предельно допустимых концентраций и какое влияние это может оказывать на организм человека.

Первая статья будет опубликована уже в этот четверг, 23 марта, на нашем сайте, в сообществе VK и нв телеграм-канале. Темой статьи будет перманганатная окисляемость – самый загадочный показатель качества воды.

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