Цикл статьей о воде выпустит Псковская облветлаборатория

20:47, 22 марта 2023, ПАИ

В течение 2022 года в ГБУ «Псковская облветлаборатория» поступило на исследование 106 проб питьевой воды, проведено 674 исследования. Получено 82 положительных результата, что составляет 12,2 %.

Протокол испытаний, которые проводятся облветлабораторией, не всегда понятен обычному человеку. Для этого предлагается цикл статей, в каждой из которых будет рассказываться об одном из показателей качества воды.

В статье будет кратко объяснено, что именно понимают под тем или иным показателем, какими причинами может вызываться повышение или понижение его значений выше или ниже предельно допустимых концентраций и какое влияние это может оказывать на организм человека.

Первая статья будет опубликована уже в этот четверг, 23 марта, на нашем сайте, в сообществе VK и нв телеграм-канале. Темой статьи будет перманганатная окисляемость – самый загадочный показатель качества воды.