Для школьников готова новая программа профориентации

23:18, 22 марта 2023, ПАИ

Минпросвещения подготовило новую программу развития профессиональной ориентации в российских школах. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Проект «Билет в будущее» направлен на профориентацию школьников: наставники, психологи, эксперты помогают подросткам 6–11-х классов определиться с будущей профессией.

«Начиная со школьной скамьи, детям надо говорить о тех безграничных возможностях, которые у них есть в нашей стране, о возможностях нашей промышленности и экономики», — отметил Кравцов.

«Мы разработали профориентационный минимум «Билет в будущее», который поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии, и уже с 1 сентября следующего учебного года он появится во всех школах страны и объединит ребят с 6-го по 11-й класс», — подытожил министр просвещения.

Предлагается определить профессиональный ориентационный минимум, который бы включал три уровня. Развивать профориентацию в школах намерены в нескольких форматах — предподготовки, урочной и внеурочной деятельности, воспитательной работы, дополнительного образования, профобразования и взаимодействия с родителями.