Зачем нужен домовый чат в MAX: объясняем в карточках
Домовые чаты в мессенджере MAX помогают жителям следить за новостями дома и обсуждать важные вопросы с соседями и управляющей компанией. В таком чате можно оперативно узнавать информацию об отключениях, плановых работах и собраниях, а также уточнять детали у управляющей компании.
Как присоединиться к чату и решать все вопросы с домом в один клик? Читайте в наших карточках.
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