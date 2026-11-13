Зачем нужен домовый чат в MAX: объясняем в карточках

15:37, 13 ноября 2026, ПАИ

Домовые чаты в мессенджере MAX помогают жителям следить за новостями дома и обсуждать важные вопросы с соседями и управляющей компанией. В таком чате можно оперативно узнавать информацию об отключениях, плановых работах и собраниях, а также уточнять детали у управляющей компании.

Как присоединиться к чату и решать все вопросы с домом в один клик? Читайте в наших карточках.