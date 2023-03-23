Страдания сорока мучеников вспоминает православная церковь

23:35, 22 марта 2023, ПАИ

22 марта православная церковь вспоминает страдания сорока Севастийских мучеников (320 год от Р. Х.). Об этом сообщает группа «Никольский собор г. Порхов» в соцсети «ВКонтакте».

Святые были римскими легионерами и погибли, как и многие их современники-христиане, за отказ поклониться языческим богам: замёрзли в ледяном озере, охраняемом стражниками.

В России издавна был обычай в день памяти Севастийских мучеников лепить из теста и печь жаворонков — булочки в виде птиц.

В православной традиции они символизируют летящие к Богу души мучеников. По другой версии, песнь этих птиц символизирует молитву Севастийских мучеников Богу.

«Сегодня в нашем храме после службы о. Константин раздавал жаворонков нашим прихожанам. Благодарим наших дорогих прихожан, кто поучаствовал в выпечке», — отметили в группе.