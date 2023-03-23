Серийное производство уникальной тепловой пушки запустят в Псковской области

11:05, 23 марта 2023, ПАИ

Серийное производство тепловой пушки «Егорыч» планируют запустить на псковском предприятии уже в мае 2023 года. При этом будут использоваться исключительно отечественные материалы и комплектующие.

Устройство разработала псковская компания «Элтехмаш» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Новая уникальная техника – тепловая пушка «Егорыч» получила практическую апробацию Главного управления МЧС России по Псковской области. Она станет частью специально оборудованного передвижного пункта, который устанавливают в зоне чрезвычайной ситуации. Такой мобильный пункт помогает сотрудникам МЧС обеспечивать оперативную работу.

«Мы забираем часть тепла на разборный шкаф. Он же является душевой. Сюда подается соответственно тепло, сушится одежда, когда нужно принять душ», - рассказал заместитель генерального директора компании «Элтехмаш» Антон Бутаков.

На базе тепловой пушки фактически создан автономный энергомодуль. Он может одновременно обогреть помещение, подавать горячую воду и снабжать палаточный городок передвижного пункта электроэнергией.

«Установка всеядна. Она потребляет любой жидкий вид топлива, включая такие как отработанное масло или тот же самый керосин, к примеру. То есть любой доступный жидкий вид топлива», - добавил Антон Бутаков.

«Это тепловая пушка, которая позволит при принятии на вооружение Главному управлению МЧС России по Псковской области в зоне чрезвычайной ситуации обеспечивать работу как личного состава главного управления, так и органов управления, которые будут работать с подвижного пункта управления. Также при нарушении жизнеобеспечения населения, например, мы можем просушивать, отапливать какие-то помещения», - прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев.

Помимо этого, использовать тепловую пушку можно для нужд сельского хозяйства, Минобороны и в нефтегазовом секторе. Принцип работы простой: на теплообменник подается воздух. Выхлопные газы уходят в сторону, а тепло поступает в помещение. Есть три режима: ручной, автономный и режим вентиляции.

«Автоматический режим снабжен двумя датчиками: термостат, который мы ставим в помещении, датчик ЦО. При повышении ЦО в помещении автоматика выключается, горелка гаснет, вентилятор выключается», - объяснил Антон Бутаков.

Добавим, что проект одобрен научно-техническим советом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ).