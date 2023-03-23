Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Серийное производство уникальной тепловой пушки запустят в Псковской области

Серийное производство тепловой пушки «Егорыч» планируют запустить на псковском предприятии уже в мае 2023 года. При этом будут использоваться исключительно отечественные материалы и комплектующие.

Устройство разработала псковская компания «Элтехмаш» совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Новая уникальная техника – тепловая пушка «Егорыч» получила практическую апробацию Главного управления МЧС России по Псковской области. Она станет частью специально оборудованного передвижного пункта, который устанавливают в зоне чрезвычайной ситуации. Такой мобильный пункт помогает сотрудникам МЧС обеспечивать оперативную работу. 

«Мы забираем часть тепла на разборный шкаф. Он же является душевой. Сюда подается соответственно тепло, сушится одежда, когда нужно принять душ», - рассказал заместитель генерального директора компании «Элтехмаш» Антон Бутаков.

На базе тепловой пушки фактически создан автономный энергомодуль. Он может одновременно обогреть помещение, подавать горячую воду и снабжать палаточный городок передвижного пункта электроэнергией.  

«Установка всеядна. Она потребляет любой жидкий вид топлива, включая такие как отработанное масло или тот же самый керосин, к примеру. То есть любой доступный жидкий вид топлива», - добавил Антон Бутаков.   

«Это тепловая пушка, которая позволит при принятии на вооружение Главному управлению МЧС России по Псковской области в зоне чрезвычайной ситуации обеспечивать работу как личного состава главного управления, так и органов управления, которые будут работать с подвижного пункта управления. Также при нарушении жизнеобеспечения населения, например, мы можем просушивать, отапливать какие-то помещения», - прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев.  

Помимо этого, использовать тепловую пушку можно для нужд сельского хозяйства, Минобороны и в нефтегазовом секторе. Принцип работы простой: на теплообменник подается воздух. Выхлопные газы уходят в сторону, а тепло поступает в помещение. Есть три режима: ручной, автономный и режим вентиляции.  

«Автоматический режим снабжен двумя датчиками: термостат, который мы ставим в помещении, датчик ЦО. При повышении ЦО в помещении автоматика выключается, горелка гаснет, вентилятор выключается», - объяснил Антон Бутаков. 

Добавим, что проект одобрен научно-техническим советом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 марта 2023

О работах на Ольгинском мосту рассказал Борис Елкин
23 марта 2023

«Есаул, есаул»: хозяина гуляющей по городу лошади разыскали в Новосокольниках
23 марта 2023

Балетный гала-концерт пройдет в Пскове 8 апреля
23 марта 2023

Более 800 исследований провела геномная лаборатория Пскова за три года
23 марта 2023

Михаил Ведерников обсудил с Максимом Орешкиным вопросы по развитию региона
23 марта 2023

Серийное производство уникальной тепловой пушки запустят в Псковской области
23 марта 2023

В трех домах на улице Труда в Пскове отключат воду 23 марта
23 марта 2023

До +11 градусов ожидается сегодня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...