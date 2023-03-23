«Есаул, есаул»: хозяина гуляющей по городу лошади разыскали в Новосокольниках

11:54, 23 марта 2023, ПАИ

Потерявшуюся лошадь заметили на улице в Новосокольниках. Об этом сообщается в группе «Подслушано † NSK † Новосокольники» в соцсети «ВКонтакте».

«Кто потерял лошадь? Бегает возле 13 магазина», - написала в сообществе жительница города.

«Пожалуйста, переоденьте недоуздок правильно», - попросила подписчица группы под постом. «Эх, есаул, есаул», - пошутил местный житель.

Позже в комментариях сообщили, что хозяин животного нашёлся.