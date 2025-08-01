В Пушкинских Горах побывала актриса и телеведущая Эвелина Блёданс
В Пушкинских Горах побывала советская и российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица, комедиантка и телеведущая Эвелина Блёданс, сообщили ПАИ в ТИЦ Псковской области.
Клип размещён на странице Эвелины Блёданс в соцсети «ВКонтакте».
«Какой же мощный Псковский край – красотой своей, статью, мудростью! Пушкин в ссылке в Михайловском как будто вчера ходил по этим чудесным аллеям и сочинял свои бессмертные произведения. Не устаём восхищаться Россией-матушкой», – поделилась реакцией Эвелина Блёданс под своим видео.
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