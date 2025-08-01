Реабилитацию в подведомственных Соцфонду центрах проходят участники СВО из Псковской области

21:24, 01 августа 2025, ПАИ

Участники спецоперации из Псковской области могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в подведомственных Социальному фонду центрах. По всей стране их 12. С теми, кто уже воспользовался такой возможностью, пообщался корреспондент телеканал «Первый Псковский».

В 12 центрах Соцфонда по всей стране могут пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение участники спецоперации. Александр Малыхин не так давно вернулся из Тюмени. «Время проводили, – так как я люблю рыбалку, там большое озеро, где добывают эту же грязь, и мы ходили, познакомились, подобрался коллектив, – мы ходили на рыбалку. Считай, каждый день рыбачили», – сказал Александр Малыхин.

Как отметил мужчина, характер его травмы не позволяет восстановиться полностью. Улучшить здоровье после курса реабилитации в анапском центре удалось Денису Галахову из Невеля. «Оборудование современное, хорошее. Бассейн лечебный. То же самое процедуры: бьют водой, поливают, массаж там делают. Плюс в обычном бассейне занятия там с тренером были. Стал получше себя чувствовать. Давление поднормализировалось немножко. И, как бы, уже не так сильно беспокоит шея и защемлённые нервы. Это очень хорошо, что есть такая возможность. Даже съездить, посмотреть просто на море. Мне очень понравилось!», – сказал он.

Специалисты помогают ветеранам с самыми разными недугами: проблемами опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, патологии органов дыхания. Длительность санаторно-курортного лечения – до трех недель, а срок медицинской реабилитации определяется индивидуально.

«Ежемесячно мы направляем наших ветеранов на санаторно-курортное лечение и на реабилитацию. Но, тем не менее, свободные места есть. И мы приглашаем всех наших ветеранов обращаться к нам и воспользоваться данной услугой по сантуру и реабилитации», – рассказали заместитель регионального отделения Соцфонда Дмитрий Яковлев.

Подать заявление на реабилитацию можно во всех клиентских службах отделения Социального фонда России по Псковской области и многофункциональных центрах региона. Решение специалисты примут в течение двух рабочих дней, а уже на следующий день сообщат о результатах заявителю.