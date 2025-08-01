30 населённых пунктов остаются без света в Дновском районе

20:27, 01 августа 2025, ПАИ

Из-за сильного ветра и осадков в 30 населённых пунктах Дновского района отключилась подача электроэнергии, сообщил глава муниципалитета Владимир Цветков в своём телеграм-канале.

«Непогода снова накрыла наш Дновский район. Ситуация осложняется тем, что из-за обильных осадков происходит переувлажнение почвы, в том числе и под опорами на линиях электропередачи, что приводит к их обрушению. Сейчас в нашем районе в усиленном режиме работают две бригады электриков, завтра ждём помощь бригад из других регионов», – отметил Владимир Цветков.

Он попросил жителей муниципалитета с пониманием отнестись к ситуации, заверив, что делается всё возможное для устранения последствий непогоды.

Ранее глава Себежского района Леонид Курсенков сообщал, что посёлку Идрица нанесён большой урон.