В Псковской области заключенные помогают семьям мобилизованных

12:59, 23 марта 2023, ПАИ

Осужденные участка колонии-поселения ИК-3 в Идрице помогают семьям мобилизованных, которые проживают в домах с печным отоплением, с доставкой дров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональном УФСИН России.

Начальник ИК-3 Василий Иванов провел встречу с главой администрации городского поселения Михаилом Андреевым, на которой была достигнута договоренность о заключении договора между муниципалитетом и исправительным учреждением об оказании услуг по погрузке дров семьям мобилизованных граждан.

Кроме того, стороны обсудили перспективы взаимодействия в производственной сфере, акцентировав внимание на оказании администрацией поселения содействия в вопросах трудовой занятости осужденных.

Также Василий Иванов подробно рассказал Михаилу Андрееву о видах производимой продукции и презентовал наиболее востребованные и пользующиеся популярностью товары.

По результатам встречи участники договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.