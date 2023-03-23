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Общество

К Земле приближается один из крупнейших за последние годы астероидов

О грядущем падении 50-метрового астероида сообщил Институт прикладной математики Келдыша РАН. Космическое тело станет самым большим среди тех, которые залетали внутрь земной орбиты за последние три года, пишет РИА ФАН.

Объект пролетит мимо планеты на этих выходных, ему уже дали название 2023 DZ2. Астероид окажется на расстоянии в два раза ближе к Земле, чем Луна. За траекторией его движения можно будет наблюдать: его заметят жители Северного полушария. Отмечается, что астероид будет напоминать медленно движущуюся звезду.

Замеченное специалистами тело станет самым большим среди тех, которые залетали внутрь земной орбиты начиная с 2020 года.

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