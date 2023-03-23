Пскович попался на краже алкоголя из магазина
Молодого человека задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
23 марта в 3 часа ночи в торговой точке на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали псковича 2004 года рождения, который пытался украсть спиртные напитки.
Подозреваемый доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
Комментарии: 0 Обсудить >>>