Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
Автомобили Skoda и Renault столкнулись у дома № 62 на улице Инженерной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир автомобиля Skoda Octavia.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП выясняются.
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