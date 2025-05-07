Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове

18:08, 07 мая 2025, ПАИ

Автомобили Skoda и Renault столкнулись у дома № 62 на улице Инженерной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир автомобиля Skoda Octavia.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП выясняются.