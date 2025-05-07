Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове

Автомобили Skoda и Renault столкнулись у дома № 62 на улице Инженерной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир автомобиля Skoda Octavia.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и спасатели АСС. Обстоятельства ДТП выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

Покусанного собаками лосёнка спасают в Псковской области
07 мая 2025

Два автомобиля столкнулись на улице Инженерной в Пскове
07 мая 2025

В Пскове гендиректора фирмы осудили за хищение средств нацпроекта
07 мая 2025

В Великолукском районе мужчина пострадал при опрокидывании автомобиля
07 мая 2025

Женщину сбили на Крестовском шоссе в Пскове
07 мая 2025

Псковичку оштрафовали за дискредитацию Российской армии
07 мая 2025

Прокуратура проводит проверку из-за преждевременного отключения отопления в Великих Луках
07 мая 2025

Женщина пострадала в ДТП на улице Карбышева в Пскове
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...