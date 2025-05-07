Покусанного собаками лосёнка спасают в Псковской области
Ослабленного детёныша лося с огромной рваной раной привезли неравнодушные люди на подворье «Птичий дворик» в Псковском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в организации.
Его обнаружили в деревне Иванщина Серёдкинской волости. Местные жители увидели, как в чащу леса убежал один лосёнок, а второй детёныш остался лежать на земле. Они несколько дней ждали, что за ним вернётся лосиха, но стало очевидно, что она ушла только со здоровым малышом.
Когда детёныша привезли в подворье, ему сразу же вызвали ветеринара и начали лечение. «И уколы, и антибиотики, и витамины, а позднее нашли ещё одну рану, которая была покрыта коркой и скрыта под шерстью: она оказалась с большим количеством гноя. Скорее всего, маленького лосяша покусали собаки, причём крупные. Порван он серьёзно, но бодренький, очень хорошо кушает», – отметили зоозащитники.
Псковичей просят привезти в подворье веники, чтобы прокормить быстрорастущего малыша.
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