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Происшествия

Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области

ДТП с участием автомобиля Renault и мотоцикла «Дельта», на котором находились подростки 12 и 14 лет, произошло на улице Псковской в селе Павы Порховского района. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести бригада скорой помощи госпитализировала в псковмкое медицинское учреждение. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

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