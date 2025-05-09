Двух несовершеннолетних мотоциклистов госпитализировали после ДТП в Псковской области

09:31, 09 мая 2025, ПАИ

ДТП с участием автомобиля Renault и мотоцикла «Дельта», на котором находились подростки 12 и 14 лет, произошло на улице Псковской в селе Павы Порховского района. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести бригада скорой помощи госпитализировала в псковмкое медицинское учреждение. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.