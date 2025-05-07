26 человек погибло при пожарах в Псковской области за четыре месяца

20:51, 07 мая 2025, ПАИ

1 951 пожар зарегистрировали в Псковской области с января по апрель. В огне погибло 26 человек, травмы получили девять человек. Среди погибших – 13 лиц без определённого рода деятельности, семь человек пенсионного возраста, четыре инвалида и два рабочих, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За четыре месяца пожары уничтожили 221 строение, 17 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 20 млн 815 тысяч рублей. При пожарах спасли 157 человек, 102 строения и девять единиц автотранспорта.

Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (1 725 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (105), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (70), на транспорте (19), поджоги (19), оставление источника открытого огня без присмотра (3), нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ (2), шалости детей с огнём (2), оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры (1), нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования (1) и иные (4).

В преддверии праздников сотрудники МЧС напомнили, какие правила следует помнить, чтобы отдых был как можно более безопасным.

При приготовлении шашлыка на даче или приусадебном участке мангал необходимо устанавливать в специально отведённом месте, как можно дальше от дома и других строений, чтобы минимизировать риск возникновения пожара. В непосредственной близости от мангала должны находиться средства для тушения огня. Запрещено разжигать огонь в ветреную погоду, а также рядом с деревьями и сухими растениями.

Для розжига не рекомендуется использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, так как их пары могут воспламениться при поднесении спички.

Нельзя оставлять разожжённый мангал без присмотра и поручать его охрану детям. Кроме того, стоит помнить, что искры от огня могут разлетаться на значительное расстояние и вызвать пожар.