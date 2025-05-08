В Псковской области мотоциклист без прав на «Урале» погиб в ДТП

10:43, 08 мая 2025, ПАИ

В Псковской области лишённый водительских прав мотоциклист на «Урале» погиб в ДТП, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло на дороге Кудеверь – Баслаки в Бежаницком районе. 36-летний водитель, ранее лишённый водительских прав, ехал на мотоцикле «Урал» с подложными государственными номерами. Он не справился с управлением на повороте, в результате мотоцикл съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

Водитель скончался на месте от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.