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Происшествия

В Псковской области мотоциклист без прав на «Урале» погиб в ДТП

В Псковской области лишённый водительских прав мотоциклист на «Урале» погиб в ДТП, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

ДТП произошло на дороге Кудеверь – Баслаки в Бежаницком районе. 36-летний водитель, ранее лишённый водительских прав, ехал на мотоцикле «Урал» с подложными государственными номерами. Он не справился с управлением на повороте, в результате мотоцикл съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся.

Водитель скончался на месте от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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